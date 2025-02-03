Манчестер Юнайтед потерял звезду команды до конца сезона
Накануне Лисандро Мартинес не смог завершить матч 24-го тура английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас (0:2). Аргентинский центрбек получил серьезную травму, сообщает Manchester Evening News.
В раздевалке Манчестер Юнайтед опасаются, что защитник пропустит остаток сезона. Мартинес травмировал колено. В понедельник аргентинец пройдет углубленное обследование. В ближайшие дни манкунианцы раскроют характер повреждения центрбека и ориентировочные сроки восстановления.
В нынешнем сезоне Мартинес являлся стабильным исполнителем основы. Защитник провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.
К слову, бирмингемская Астон Вилла представила Рэшфорда из МЮ.
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