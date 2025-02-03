iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Автогол Уан-Биссаки позволил Челси камбекнуть против Вест Хэма

Очень тяжелая победа для коллектива Марески.
Вчера, 23:59
Челси - Вест Хэм / Getty Images
Челси - Вест Хэм / Getty Images

В понедельник, 3 февраля, Челси принимал дома Вест Хэм.

В течение практически всего первого тайма "хозяева" осаждали штрафную "молотобойцев", однако до ворот мяч практически не доходил. Неплохие возможности упустили Палмер, Кукурелья и Фернандес.

Зато Джаррод Боуэн своим шансом воспользовался полностью. Колуилл ошибся с пасом и вингер Вест Хэма легко закатил мяч в ближний угол.

Во втором тайме Челси еще сильнее начал давить, одного команде все так же не хватало одного удачного завершения. Лишь на 64-й минуте Нету идеально выбрал позицию и добил мяч в пустые ворота после удара Фернандеса.

А на 75-й минуте отличился Аарон Уан-Биссака, однако в собственные ворота, тем самым принеся Челси очень непростую победу и важные очки.

Статистика матча Челси - Вест Хэм 24-го тура чемпионата Англии

Челси - Вест Хэм 2:1
Голы: Нету, 64, Уан-Биссака (автогол), 74 - Боуэн, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 1.12
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 23 - 13
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 4 - 3
Фолы: 11 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Вест Хэм

Статьи по теме

Милан приблизился к трансферу звезды Челси Милан приблизился к трансферу звезды Челси
Еще один игрок отказался от перехода в Тоттенхэм Еще один игрок отказался от перехода в Тоттенхэм
Челси отпустил хавбека в Серию A Челси отпустил хавбека в Серию A
Французский клуб хочет арендовать таланта Челси Французский клуб хочет арендовать таланта Челси
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Последний день трансферного окна: самые интересные переходы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Европа00:27
Владелец Лиона объяснил решение сохранить лидера клуба тем, что к ним обратились без уважения
Европа00:03
Жирона с Цыганковым довольно уверенно одолела Лас-Пальмас
Вчера, 23:59
Европа23:59
Автогол Уан-Биссаки позволил Челси камбекнуть против Вест Хэма
Европа23:03
Калюжный несмотря на интерес из Европы подписал контракт с украинским клубом
Бокс22:50
Джошуа и Баколе договорились о бое в Африке
Европа22:28
Челси все же отдаст своего защитника в клуб-конкурент
Украина22:20
Назван топ-клуб Европы, который может подписать Бражко
Европа21:58
Звезда Тоттенхэма больше не сыграет в этом сезоне
Бокс21:55
Кличко может провести чемпионский бой с бывшим соперником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK