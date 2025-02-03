Автогол Уан-Биссаки позволил Челси камбекнуть против Вест Хэма

В понедельник, 3 февраля, Челси принимал дома Вест Хэм.

В течение практически всего первого тайма "хозяева" осаждали штрафную "молотобойцев", однако до ворот мяч практически не доходил. Неплохие возможности упустили Палмер, Кукурелья и Фернандес.

Зато Джаррод Боуэн своим шансом воспользовался полностью. Колуилл ошибся с пасом и вингер Вест Хэма легко закатил мяч в ближний угол.

Во втором тайме Челси еще сильнее начал давить, одного команде все так же не хватало одного удачного завершения. Лишь на 64-й минуте Нету идеально выбрал позицию и добил мяч в пустые ворота после удара Фернандеса.

А на 75-й минуте отличился Аарон Уан-Биссака, однако в собственные ворота, тем самым принеся Челси очень непростую победу и важные очки.

Статистика матча Челси - Вест Хэм 24-го тура чемпионата Англии

Челси - Вест Хэм 2:1

Голы: Нету, 64, Уан-Биссака (автогол), 74 - Боуэн, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 1.12

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 23 - 13

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 4 - 3

Фолы: 11 - 10

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