Милан арендовал игрока сборной Португалии

Италийский Милан усилил глубину линии нападения.

Как сообщает пресс-служба «россонери», к команде присоединился Жоау Феликс. Игрок будет выступать за клуб на правах аренды, право выкупа не предусмотрено.

Феликс взял в итальянском клубе 79-ый номер. За аренду заплачено 5.5 млн евро.

В текущем сезоне Жоау, права на которого принадлежат Челси, забив 7 мячей и отдав 2 ассиста в 20 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду признался, хочет ли он играть на чемпионате мира-2026.

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