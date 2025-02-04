Ювентус планирует сохранить форварда, который удачно стартовал в клубе

Туринский Ювентус планирует сохранить в своем клубе Рандала Коло-Муани после завершения аренды.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «зебры» довольны стартом француза, который отметился 3 мячами в 2 матчах и хотят удержать его в своем стане.

По плану итальянского гранда, летом они попытаются подписать Рандала в еще одну аренду на весь сезон-2025/26 с опцией выкупа в 2026 году за 45 млн евро.

Сейчас права на Коло-Муани принадлежат ПСЖ, в который он переходил за 90 млн, однако в стане парижан форвард не закрепился и забил только 11 мячей за 54 матча.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурент Ювентуса по Серии А пытался приобрести Судакова .

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