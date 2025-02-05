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Худшая команда Англии стремится назначить тренером Джеррарда

Легенда Ливерпуля после увольнения из Аль-Иттифака быстро получил вариант с трудоустройством, но вряд ли будет доволен.
Сегодня, 08:29
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images

Аутсайдер английской Лиги 2 Карлайл выбрал приоритетного кандидата на должность главного тренера. Им сенсационно стал Стивен Джеррард, утверждает Daily Mail.

Идея назначить 44-летнего специалиста принадлежит американским владельцам клуба. "Синие" остались без наставника команды в понедельник, уволив Майка Уильямсона. Карлайл идет последним в дивизионе, имея в активе 21 очко. До спасительной позиции – 5 пунктов.

Джеррард остался без работы в конце января. С ним во главе Аль-Иттифак застрял в середине таблицы аравийской Про-Лиги. В настоящее время лучшим этапом в карьере Джеррарда-тренера остается работа с Рейнджерс, с которым он стал чемпионом Шотландии в сезоне 2020/21.

К слову, ранее Ноттингем нанес пабу ущерб разгромом Брайтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карлайл Стивен Джеррард

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