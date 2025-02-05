Полузащитник Арсенала летом бесплатно переедет в Бразилию

Итальянский полузащитник Арсенала Жоржиньо летом получит статус свободного агента.

Родившийся в Бразилии футболист после истечения срока действия контракта с лондонским клубом в июне 2025 года продолжит карьеру во Фламенго.

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Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний игрок уже договорился о подписании соглашения с бразильским клубом, которое будет рассчитано до декабря 2027 года.

Напомним, что Жоржиньо выступал за Арсенал с 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе "канониров" 20 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что наставник Арсенала Микель Артета стал третьим тренером в истории с необычным достижением.

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