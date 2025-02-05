iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полузащитник Арсенала летом бесплатно переедет в Бразилию

Жоржиньо покинет лондонский клуб после завершения контракта.
Сегодня, 19:28
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Итальянский полузащитник Арсенала Жоржиньо летом получит статус свободного агента.

Родившийся в Бразилии футболист после истечения срока действия контракта с лондонским клубом в июне 2025 года продолжит карьеру во Фламенго.

Читай также: Арсенал хотел подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ

Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний игрок уже договорился о подписании соглашения с бразильским клубом, которое будет рассчитано до декабря 2027 года.

Напомним, что Жоржиньо выступал за Арсенал с 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе "канониров" 20 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что наставник Арсенала Микель Артета стал третьим тренером в истории с необычным достижением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы фламенго жоржиньо Арсенал Лондон

Статьи по теме

Новичок Милана высказался о причинах выбора игрового номера, вспомнив Шевченко Новичок Милана высказался о причинах выбора игрового номера, вспомнив Шевченко
Трансферы УПЛ: Верес отпустил форварда в Польшу, Кривбасс арендовал нападающего из Венесуэлы Трансферы УПЛ: Верес отпустил форварда в Польшу, Кривбасс арендовал нападающего из Венесуэлы
Последний день трансферного окна: самые интересные переходы Последний день трансферного окна: самые интересные переходы
Английский клуб оригинально представил новичка в стиле культового сериала Английский клуб оригинально представил новичка в стиле культового сериала
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс21:12
Промоутер Джошуа резко отреагировал на слухи о бое с Баколе
Европа20:45
Лунин выйдет в старте Реала на кубковый матч
Бокс20:08
"Никто не устоит": Баколе смело пригрозил Усику нокаутом
Лига Европы19:40
Кто выиграет Лигу Европы сезона-2024/25: Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм - главные фавориты на титул
Европа19:28
Полузащитник Арсенала летом бесплатно переедет в Бразилию
Киберспорт19:15
NaVi узнали потенциального соперника по полуфиналу IEM Katowice 2025
Украина18:58
Динамо начало завершающий этап подготовки ко второй части сезона
Бокс18:54
"Я не хочу, чтобы он продолжал": Уоррен назвал боксера, который должен завершить карьеру
Украина18:25
УПЛ: утверждены даты и время матчей трех туров с переносом игр ради сборной Украины
Лига конференций18:21
Кто выиграет Лигу конференций сезона-2024/25: у Челси практически нет конкурентов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK