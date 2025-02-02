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Артета стал третьим тренером в истории с необычным достижением

Испанец уже пять матчей подряд не проигрывает против Гвардиолы.
Сегодня, 21:55
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Микель Артета продлил серию без поражений против Пепа Гвардиолы до пяти матчей.

Напомним, накануне Арсенал разгромил Манчестер Сити на своем поле.

Этот матч стал пятым подряд для Артеты в личном противостоянии против Гвардиолы, в котором наставник Арсенала не проиграл Три победы и две ничьих.

Ранее подобным достижением против испанского специалиста могли похвастаться лишь два тренера - Томас Тухель и Юрген Клопп.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед - второй худший клуб по домашним поражениям.

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