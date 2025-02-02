Артета стал третьим тренером в истории с необычным достижением

Испанец уже пять матчей подряд не проигрывает против Гвардиолы.

Микель Артета продлил серию без поражений против Пепа Гвардиолы до пяти матчей.

Напомним, накануне Арсенал разгромил Манчестер Сити на своем поле.

Этот матч стал пятым подряд для Артеты в личном противостоянии против Гвардиолы, в котором наставник Арсенала не проиграл Три победы и две ничьих.

Ранее подобным достижением против испанского специалиста могли похвастаться лишь два тренера - Томас Тухель и Юрген Клопп.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед - второй худший клуб по домашним поражениям.

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