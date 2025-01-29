Арсенал хотел подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ

Лондонский Арсенал собирался подписать лидера Астон Виллы.

Как сообщает Фабрицио Романо, «канониры» всерьез рассматривали подписание Олли Уоткинса уже в зимнее трансферное окно. Столичный клуб предлагал 60 млн евро.

Бирмингемцы отклонили это предложение, более того, «вилланы» остались очень недовольны решением Арсенала сделать предложение накануне последнего матча этапа лиги в Лиги чемпионов, где Астон Вилла сыграет против Селтика.

В то же время, руководство Виллы ведет активные переговоры о продаже Джона Дюрана в Саудовскую Аравию.

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