Модрич установил рекорд мадридского дерби
Лука - первый иностранец с 40 матчами.
Хавбек Реала Лука Модрич стал рекордсменом мадридского дерби.
Напомним, накануне Реал и Атлетико разошлись результативной ничьей, а для хорвата дерби стало 40-м в карьере.
По этому показателю Лука стал первым иностранцем, который провел столько матчей между Реалом и Атлетико. Ранее он делил первую строчку с Каримом Бензема, игроки имели по 39 матчей.
Третью строчку занимает также игрок Реала - Тони Кроос, далее идут Ян Облак (32 матча), Криштиану Роналду и Антуан Гризманн (оба - по 31 игре).
Ранее также сообщалось, что Бешикташ нацелился на игрока Барселоны.
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