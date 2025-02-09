Модрич установил рекорд мадридского дерби

Лука - первый иностранец с 40 матчами.

Хавбек Реала Лука Модрич стал рекордсменом мадридского дерби.

Напомним, накануне Реал и Атлетико разошлись результативной ничьей, а для хорвата дерби стало 40-м в карьере.

По этому показателю Лука стал первым иностранцем, который провел столько матчей между Реалом и Атлетико. Ранее он делил первую строчку с Каримом Бензема, игроки имели по 39 матчей.

Третью строчку занимает также игрок Реала - Тони Кроос, далее идут Ян Облак (32 матча), Криштиану Роналду и Антуан Гризманн (оба - по 31 игре).

Ранее также сообщалось, что Бешикташ нацелился на игрока Барселоны.

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