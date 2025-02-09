Довбик вернулся в стартовый состав Ромы на матч с Венецией
Два предыдущих матча украинец начинал со скамейки.
Украинский форвард Артем Довбик с первых минут начнет матч против Венеции.
Об этом сообщила пресс-служба клуба накануне матча 24-го тура.
📋 La nostra formazione per #VeneziaRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 9, 2025
🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/Lfyt8WiJ8G
Напомним, что предыдущий два матча Артем начинал на скамейке запасных, уступив место нападающего Эльдору Шомуродову.
В текущем сезоне у Артема Довбика 31 матч, в которых он отличился 13-ю голами и тремя ассистами.
Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Серии А отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
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