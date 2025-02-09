Довбик вернулся в стартовый состав Ромы на матч с Венецией

Два предыдущих матча украинец начинал со скамейки.

Украинский форвард Артем Довбик с первых минут начнет матч против Венеции.

Об этом сообщила пресс-служба клуба накануне матча 24-го тура.

Напомним, что предыдущий два матча Артем начинал на скамейке запасных, уступив место нападающего Эльдору Шомуродову.

В текущем сезоне у Артема Довбика 31 матч, в которых он отличился 13-ю голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Серии А отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

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