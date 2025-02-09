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Ювентус нацелился на лидера своего конкурента по Серии А

Адемола Лукман может стать игроком «зебр».
Сегодня, 16:41
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Туринский Ювентус хочет летом усилить атакующую линию.

Как сообщает Relevo, «зебры» хотят видеть в команде Адемолу Лукмана. Также за игроком будет следить ПСЖ.

Детали потенциального трансфера неизвестны. однако, стоит отметить, что действующий контракт нигерийца истечет в следующем году.

В текущем сезоне на счету Лукмана 27 матчей, в которых он отметился 14 мячами и отдал 6 ассистов.

Напомним, ранее стало известно, что аутсайдер Серии А подпишет скандального форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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