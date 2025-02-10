Барселона переиграла Севилью и сократила отставание от Атлетико с Реалом

В стартовой десятиминутке соперники обменялись голами. Открыл счет Левандовски, воспользовавшийся пасом Мартинеса после стандарта. Севилья ответила усилиями Варгаса – нападающий на дальней штанге замкнул прострел Сауля.

Новая вспышка активности пришлась на начало второй половины. Лопес явился со скамейки запасных и вывел Барселону вперед в первой же атаке, замкнув головой навес Педри. Впоследствии Рафинья закрепил преимущество каталонцев индивидуальным голом. А под занавес встречи бразилец подачей со штрафного нашел Гарсию.

Победа Барсы обострила чемпионскую гонку в Ла Лиге. Подопечные Ханси Флика набрали 48 очков. Мадридский Атлетико записал в актив 49 пунктов, а столичный Реал – 50 баллов.

Статистика матча Севилья – Барселона 23-го тура чемпионата Испании

Севилья – Барселона – 1:4

Голы: Варгас, 8 – Левандовски, 7, Лопес, 46, Рафинья, 55, Гарсия, 89

Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 1.93

Владение мячом: 40 % - 60 %

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 5 - 6

Фолы: 14 - 6

Севилья: Ньюланд – Хуанлу, Баде, Салас, Педроса (Маркао, 87) – Соу (Сусо, 63), Гудель (Агуме, 76), Сауль (Буэно, 76) – Лукебакио, Ромеро, Варгас (Эджуке, 63)

Барселона: Щесны – Кунде, Араухо (Кубарси, 22), Мартинес, Бальде – Гави (Лопес, 46), де Йонг (Гарсия, 71), Педри – Ямал (Мартин, 89), Левандовски (Ольмо, 71), Рафинья

Предупреждения: Сауль, Ромеро, Баде, Маркао – Гави. Гарсия

Удаление: Лопес (Б, прямая красная карточка)

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