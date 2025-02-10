Казахский гранд продал таланта в Челси

Алматинский Кайрат объявил о переходе 16-летнего воспитанника в лондонский Челси. Дастан Сатпаев присоединится к "синим" после совершеннолетия, сообщает пресс-служба клуба.

Нападающему исполнится 18 в августе следующего года. Тогда же он присоединится к резервной команде Челси. Трансфер стоил лондонцам ориентировочно 2,4 млн евро.

Сатпаев дебютировал на профессиональном уровне весной прошлого года. В 15 лет форвард стал самым молодым игроком в истории Кайрата. Однако в дальнейшем выступал за юношескую команду "желто-черных" и перволиговый фарм-клуб.

К слову, ранее Челси оставил Мудрика в заявке на Лигу конференций.

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