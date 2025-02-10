iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Казахский гранд продал таланта в Челси

Лондонский клуб решил поработать на перспективу.
Сегодня, 12:46
Дастан Сатпаев / ФК Кайрат
Дастан Сатпаев / ФК Кайрат

Алматинский Кайрат объявил о переходе 16-летнего воспитанника в лондонский Челси. Дастан Сатпаев присоединится к "синим" после совершеннолетия, сообщает пресс-служба клуба.

Нападающему исполнится 18 в августе следующего года. Тогда же он присоединится к резервной команде Челси. Трансфер стоил лондонцам ориентировочно 2,4 млн евро.

Сатпаев дебютировал на профессиональном уровне весной прошлого года. В 15 лет форвард стал самым молодым игроком в истории Кайрата. Однако в дальнейшем выступал за юношескую команду "желто-черных" и перволиговый фарм-клуб.

К слову, ранее Челси оставил Мудрика в заявке на Лигу конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси кайрат

Статьи по теме

Официально: Мудрик остался в заявке Челси на Лигу конференций Официально: Мудрик остался в заявке Челси на Лигу конференций
Челси пытался подписать лидера сенсационного Ноттингема Челси пытался подписать лидера сенсационного Ноттингема
Челси потерял вратаря на длительный срок по интересной причине Челси потерял вратаря на длительный срок по интересной причине
Автогол Уан-Биссаки позволил Челси камбекнуть против Вест Хэма Автогол Уан-Биссаки позволил Челси камбекнуть против Вест Хэма
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Другие страны15:59
Сын легенды Ливерпуля выбрал сборную перед плей-офф Лиги наций
Формула 115:39
Звезда Drive to Survive нашел позитив в конкуренции Хэмилтона и Леклера
Теннис15:00
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
Бокс14:58
"Если публика хочет, мы устроим шоу": Чисора высказался о бое с Джошуа
Теннис14:28
Калинина потерпела поражение на старте Qatar Open
Бокс14:26
"Он достоин": Усика призвали дать реванш Чисоре
Формула 114:21
Не Ферстаппен: знаменитый инженер назвал похожего на Шумахера гонщика
Украина14:00
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют на сборах с недавним соперником, сегодня также спарринг с датской командой
Европа13:53
Аутсайдер Серии A официально вернул в должность легенду Милана
Бокс13:45
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK