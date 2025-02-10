Астон Вилла закрыла трансфер таланта из Турции

Защитник Ясин Озджан переедет в чемпионат Англии. Центрбек турецкой Касимпаши перейдет в Астон Виллу, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний турок присоединится к "вилланам" ближайшим летом. Трансфер защитника обошелся бирмингемцам в 7 млн ​​евро. Несмотря на молодой возраст, Озджан проводит уже третий сезон на взрослом уровне.

Центрбек имеет за плечами выступления за сборные Турции U-16, U-17, U-21. Дважды талант попадал на скамейку запасных в составе национальной команды.

К слову, ранее Челси подписал казаха Сатпаева из Кайрата.

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