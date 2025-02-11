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Арсенал нацелился на одного из самых перспективных нападающих Европы

Беньямин Шешко может стать игроком "канониров".
Сегодня, 18:36
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен усилить линию атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает CaughtOffside, «канониры» всерьез интересуются словенцем Беньямином Шешко. Именно «красные» являются фаворитами в борьбе за игрока.

В футболисте также заинтересованы Манчестер Юнайтед и Челси, однако Шешко предпочитает переход в команду Микеля Артеты.

Напомним, ранее стало известно, что Арсенал может отпустить Зинченко в Турцию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал

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