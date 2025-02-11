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Топ-клуб АПЛ может сменить главного тренера на фоне провального сезона

"Шпоры" рассматривают увольнение Анже Постекоглу.
Вчера, 23:05

Лондонский Тоттенхэм может сменить тренера.

Как сообщает InterLive, на фоне провалов во всех турнирах «шпоры» могут уволить Анже Постекоглу и назначить на его место Симоне Индзаги, который сейчас тренирует Интер.

Кроме того столичный коллектив рассматривает назначение Андони Ираолы и Марку Силвы, однако консультант руководства клуба Фабио Паратичи продвигает именно кандидатуру Индзаги.

Отметим, что Тоттенхэм вылетел из Кубков Лиги и Англии и идет на 14 месте в АПЛ.

Напомним, ранее стало известно, что игроки МЮ недовольны видением Аморима.

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