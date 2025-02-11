Топ-клуб АПЛ может сменить главного тренера на фоне провального сезона
"Шпоры" рассматривают увольнение Анже Постекоглу.
Лондонский Тоттенхэм может сменить тренера.
Как сообщает InterLive, на фоне провалов во всех турнирах «шпоры» могут уволить Анже Постекоглу и назначить на его место Симоне Индзаги, который сейчас тренирует Интер.
Кроме того столичный коллектив рассматривает назначение Андони Ираолы и Марку Силвы, однако консультант руководства клуба Фабио Паратичи продвигает именно кандидатуру Индзаги.
Отметим, что Тоттенхэм вылетел из Кубков Лиги и Англии и идет на 14 месте в АПЛ.
Напомним, ранее стало известно, что игроки МЮ недовольны видением Аморима.
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