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Наставник Аль-Хиляля высказался о возможном подписании Салаха

Жорже Жезуш хочет видеть у себя в команде египтянина.
Сегодня, 10:31

Наставник Аль-Хиляля Жорже Жезуш прокомментировал вероятное подписание Мохамеда Салаха.

По словам Жезуша, он хочет видеть такого игрока в своей команде.

«Я хотел бы иметь Салаха в моей команде. Он подходит под тот стиль, в котором играет Аль-Хиляль», - резюмировал португалец.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль нашел потенциальную замену Салаху.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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