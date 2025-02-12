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Ливерпуль может приобрести одноклубника Забарного

Дин Гюйсен может стать преемником Вирджила ван Дейка.
Сегодня, 16:38
Дин Хюйсен / Getty Images
Дин Хюйсен / Getty Images

Ливерпуль постепенно начинает поиски замен для своих лидеров.

Как сообщает издание TeamTalk, мерсисайдцы заинтересованы в услугах Дина Гюйсена из Борнмута. Он должен заменить Вирджила ван Дейка в ближайшем или в далеком будущем в зависимости от того, удастся ли продлить контракт нидерландца.

Также в услугах испанца заинтересованы Челси, Бавария, Манчестер Юнатйед и Реал.

Гюйсен перебрался в стан «вишен» летом этого года. Дин стал одним из открытий этого сезона, когда он играл в паре с Ильей Забарным, то Борнмут проиграл всего 2 матча, примечательно, что дважды именно Ливерпулю.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Аль-Хиляля высказался о возможном приобретении Салаха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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