Ливерпуль может приобрести одноклубника Забарного

Ливерпуль постепенно начинает поиски замен для своих лидеров.

Как сообщает издание TeamTalk, мерсисайдцы заинтересованы в услугах Дина Гюйсена из Борнмута. Он должен заменить Вирджила ван Дейка в ближайшем или в далеком будущем в зависимости от того, удастся ли продлить контракт нидерландца.

Также в услугах испанца заинтересованы Челси, Бавария, Манчестер Юнатйед и Реал.

Гюйсен перебрался в стан «вишен» летом этого года. Дин стал одним из открытий этого сезона, когда он играл в паре с Ильей Забарным, то Борнмут проиграл всего 2 матча, примечательно, что дважды именно Ливерпулю.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Аль-Хиляля высказался о возможном приобретении Салаха.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!