Челси потерял очередного форварда на длительный срок

Нападающий "синих" Николас Джексон получил серьезную травму. Сенегалец пропустит значительный отрезок сезона, утверждает The Telegraph.

23-летний форвард Челси травмировался в 24-м туре Премьер-лиги. Детальное обследование выявило у него повреждение подколенного сухожилия. Африканец минимум до апреля не вернется в поле.

Джексон стал третьим нападающим в списке травмированных "синих". Ранее в лазарет попали Фофана и Гую. Энцо Мареска остался с двумя "чистыми" форвардами – Нкунку и юным бразильцем Дейвидом.

К слову, накануне Ливерпуль свел вничью с Эвертоном Мерсисайдское дерби.

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