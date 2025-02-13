Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока

Лондонский клуб может сменить владельца в обозримом будущем.

Дэниел Леви с партнерами получат возможность продать Тоттенхэм. Интерес к "шпорам" проявили катарские инвесторы, утверждает The Guardian.

В настоящее время 86,91 % акций лондонцев принадлежат ENIC Group. Потенциальный покупатель не связан с государственной компанией Qatar Sports Investment и стремится получить значительную часть клуба. Правда, инвестор готов к поэтапному выкупу Тоттенхэма.

Кроме того, потенциальный покупатель готов сохранить Леви у руля "шпор". Президенту лондонцев якобы готовы предложить длительный контракт на должность исполнительного директора.

Кстати, накануне Ливерпуль свел вничью с Эвертоном Мерсисайдское дерби.

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