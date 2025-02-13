Аш-Шабаб Бущана проиграл новичку саудовского чемпионата, пропустив дважды в большинстве

Аль-Кадисия заиграла после удаления одной из звезд.

В рамках 20-го тура саудовского чемпионата Аш-Шабаб встретился с Аль-Кадисией.

Команда Георгия Бущана открыла счет на 16-ой минуте матча. Автором гола стал Кристиан Гуанка.

В начале второго тайма Аль-Кадисия восстановила паритет, однако достаточно быстро «белые львы» снова повели в счете благодаря мячу Аруна Камара.

На 79-ой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг получил прямую красную, однако, его Аль-Кадисия после этого наоборот забила дважды и вырвала победу

Аш-Шабаб - Аль-Кадисия 2:3

Голы: Гуанка, 16, Камара, 68 - Киньонес, 49, 90+6, Хазази, 83

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