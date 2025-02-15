Лацио - Наполи: обзор матча и результат поединка 15.02.2025

Команды обменялись голами в дебюте поединка. Лацио открыл счет – Исаксен прошел из центрального круга и мощно пробил под перекладину. Наполи ответил забитым мячом Распадори, сыгравшего в стенку из Лукаку и пробившего между ног Проведелю.

Римляне могли восстановить преимущество перед перерывом, но Мерет вытащил удар Ровеллы из пределов штрафной. На старте же второй половины Лукаку из-под защитника не смог пробить кипера. Зато Исаксен пробил мимо штанги после прострела Тавареша.

На 64-й минуте "партенопейцы" достигли своего. Это Марушич в хаосе после блокировки удара Распадори срезал мяч в сетку собственных ворот. Лацио мог сразу сравнять счет, но судейская бригада зафиксировала офсайд у Дзакканьи.

Впрочем, под занавес встречи "орлы" сумели вырвать ничью – Диа из угла штрафной классно уложил под штангу. Ничья удовлетворит конкурентов обоих коллективов. Миланский Интер в случае победы над туринским Ювентусом сможет обойти Наполи наверху турнирной таблицы Серии A.

Статистика матча Лацио – Наполи 25-го тура чемпионата Италии

Лацио – Наполи – 2:2

Голы: Исаксен, 6, Диа, 87 Распадори, 13, Марушич, 64 (автогол)

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 0.35

Владение мячом: 52 % - 48 %

Удары: 12 - 6

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 7 - 1

Фолы: 9 - 19

Лацио: Проведель – Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш (Лаццари, 82) – Гендузи, Ровелла – Исаксен (Чауна, 82), Педро (Диа, 74), Дзакканьи – Кастельянос (Нослин, 27)

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Буонджорно (Политано, 62) – Замбо-Ангисса, Лоботка, Мактоминей – Распадори, Лукаку, Маццокки (Марин, 85)

Предупреждения: Дзакканьи, Ровелла – Ангисса, Жезус

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