Лацио - Наполи: обзор матча и результат поединка 15.02.2025
Команды обменялись голами в дебюте поединка. Лацио открыл счет – Исаксен прошел из центрального круга и мощно пробил под перекладину. Наполи ответил забитым мячом Распадори, сыгравшего в стенку из Лукаку и пробившего между ног Проведелю.
Римляне могли восстановить преимущество перед перерывом, но Мерет вытащил удар Ровеллы из пределов штрафной. На старте же второй половины Лукаку из-под защитника не смог пробить кипера. Зато Исаксен пробил мимо штанги после прострела Тавареша.
На 64-й минуте "партенопейцы" достигли своего. Это Марушич в хаосе после блокировки удара Распадори срезал мяч в сетку собственных ворот. Лацио мог сразу сравнять счет, но судейская бригада зафиксировала офсайд у Дзакканьи.
Впрочем, под занавес встречи "орлы" сумели вырвать ничью – Диа из угла штрафной классно уложил под штангу. Ничья удовлетворит конкурентов обоих коллективов. Миланский Интер в случае победы над туринским Ювентусом сможет обойти Наполи наверху турнирной таблицы Серии A.
Статистика матча Лацио – Наполи 25-го тура чемпионата Италии
Лацио – Наполи – 2:2
Голы: Исаксен, 6, Диа, 87 Распадори, 13, Марушич, 64 (автогол)
Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 0.35
Владение мячом: 52 % - 48 %
Удары: 12 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 7 - 1
Фолы: 9 - 19
Лацио: Проведель – Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш (Лаццари, 82) – Гендузи, Ровелла – Исаксен (Чауна, 82), Педро (Диа, 74), Дзакканьи – Кастельянос (Нослин, 27)
Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Буонджорно (Политано, 62) – Замбо-Ангисса, Лоботка, Мактоминей – Распадори, Лукаку, Маццокки (Марин, 85)
Предупреждения: Дзакканьи, Ровелла – Ангисса, Жезус
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