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Футбол

Звезда Манчестер Юнайтед выбыл на длительный срок

Кризисный английский гранд понес очередную кадровую потерю.
Сегодня, 00:49
Амад Диалло / Getty Images
Амад Диалло / Getty Images

В лазарет манкунианцев попал Амад Диалло. Вингер подтвердил серьезное повреждение в X.

"Невероятно разочарован, что пишу это сообщение в такое решающее время сезона. К сожалению, я выбыл на некоторое время из-за травмы.

Я вернусь сильнее, чем был раньше. Пора поддержать ребят со стороны. До сих пор есть немало того, за что стоит играть", – написал ивуариец.

В этом сезоне Диалло провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Вингер травмировал голеностоп. При худшем развитии событий он не вернется на поле до конца сезона.

Кстати, ранее МЮ потерял трех полузащитников перед матчем против Тоттенхэма.

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