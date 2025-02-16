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Футбол

Анчелотти раскритиковал судейство в Ла Лиге

Наставник мадридцев намекнул на предвзятость рефери.
Сегодня, 11:17
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о судействе в матче против Осасуны.

По словам итальянца, судья принимал решение в пользу памплонцев.

"VAR проверял моменты в нашей штрафной, но не в штрафной площадке соперника, как, например, в случае с эпизодом в начале игры.

Было два-три момента, которые следовало пересмотреть, но этого не произошло".

Также Анчелотти сказал, что подобное происходит с его командой не впервые.

"В последних трех матчах что-то происходит. И нам остается только биться, биться и играть.

Вообще говоря, мы играли хорошо и постараемся выступить так же в среду в Лиге чемпионов и в следующем туре чемпионата. Надеюсь, все пройдет хорошо", - заявил Карло.

Напомним, что Осасуна сыграла вничью с Реалом в матче со скандальной красной Беллингема.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Ла Лига

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