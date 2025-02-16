Саудовские клубы и Барселона поспорят за вингера Ливерпуля
Луис Диас может уйти из стана мерсисайдцев.
Вингер Ливерпуля Луис Диас может покинуть клуб летом.
Как сообщает todofichajes, колумбийцем интересуется Барселона. Также на него претендуют Ан-Наср и Аль-Хиляль.
Приоритетным вариантом для Диаса являются именно «сине-гранатовые». О том, что он мечтает играть за этот клуб когда-то рассказывал его отец.
Согласно информации английских источников, Ливерпуль не против обновить свою атаку летом и уход Диаса один из возможных вариантов.
Напомним, ранее сообщалось, что талант Барсы отказал английскому гранду.
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