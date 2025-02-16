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Футбол

Саудовские клубы и Барселона поспорят за вингера Ливерпуля

Луис Диас может уйти из стана мерсисайдцев.
Сегодня, 13:11
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Вингер Ливерпуля Луис Диас может покинуть клуб летом.

Как сообщает todofichajes, колумбийцем интересуется Барселона. Также на него претендуют Ан-Наср и Аль-Хиляль.

Приоритетным вариантом для Диаса являются именно «сине-гранатовые». О том, что он мечтает играть за этот клуб когда-то рассказывал его отец.

Согласно информации английских источников, Ливерпуль не против обновить свою атаку летом и уход Диаса один из возможных вариантов.

Напомним, ранее сообщалось, что талант Барсы отказал английскому гранду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Луис Диас

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