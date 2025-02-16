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Футбол

Ювентус намерен продлить аренду форварда, который стал основным

Туринцы хотят удержать Рандала Коло-Муани.
Сегодня, 14:46
Рандал Коло Муани / Getty Images
Рандал Коло Муани / Getty Images

Туринский Ювентус намерен сохранить у себя одного из зимних новичков.

Как сообщает Corriere Dello Sport, «зебры» хотят продлить аренду Рандала Коло-Муани. Об этом уже проинформировано руководство ПСЖ.

Переговоры между клубами состоятся так быстро, как только возможно. В следующую аренду могут включить пункт о выкупе, поскольку между сторонами сохранились хорошие отношения.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан может продать лидера, чтобы приобрести Жоау Фелиша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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