Лидер Ливерпуля установил клубный рекорд

Трент Александр-Арнольд закрепил свое имя в истории мерсисайдцев.

В рамках 28-го тура АПЛ Ливерпуль победил Вулверхэмптон.

Этот матч стал особенным для Трента Александра-Арнольда. Англичанин провел свою 250 игру в чемпионате Англии.

Арнольд установил клубный рекорд, став самым молодым игроком в истории Ливерпуля, который достиг этой отметки. На момент проведения матча Тренту исполнилось 26 лет и 132 дня.

До этого рекорд принадлежал другому воспитаннику мерсисайдцев, а именно Стивену Джеррарду, которому на момент проведения юбилейного поединка было 26 лет и 200 дней.

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