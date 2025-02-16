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Футбол

Гол Салаха позволил Ливерпулю удержать шаткую победу против аутсайдера

Вулверхэмптон не допустил ни одного удара по своим воротам во втором тайме.
Сегодня, 18:02
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, Ливерпуль принимал дома Вулверхэмптон в рамках 25-го тура АПЛ.

Довольно неожиданно, но гости начали матч не хуже мерсисайдцев, и с первых минут на поле шла равная игра. Уже на 8-й минуте Жота каким-то образом не попал в пустые ворота, но на 16-й Луис Диас все же открыл счет.

И уже на 37-й минуте "волки" горели в два мяча после того, как Салах уверенно оформил гол с пенальти. Но второй тайм оказался еще жарче.

Сначала "волки" не реализовали отличный момент, затем Салах забил из офсайда, а еще позднее рефери поставил пенальти в ворота гостей, но VAR отменил его решение. После всего этого Вулверхэмптон наконец отыграл один мяч - постарался Матеус Кунья.

После этого гости приложили все усилия, чтобы спасти игру, однако несмотря на огромное давление, Ливерпуль заработал свои три очка. Во втором тайме команда Слота нанесла ноль ударов по воротам соперника.

Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон 25-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:1
Голы: Диас, 15, Салах (пенальти), 37 - Кунья, 67

Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 1.33
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 4 - 3
Фолы: 15 - 13

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль вулверхэмптон

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