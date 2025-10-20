Александер-Арнольд хочет сыграть в Эль-Классико

Защитник Реала Трент Александер-Арнольд планирует восстановиться к матчу с Барселоной, пишет Marca.

Напомним, что англичанин получил повреждение еще 16 сентября, его участие в Эль-Классико все еще под вопросом.

Однако сам Трент хочет как можно скорее восстановиться, сегодня защитник частично принял участие в общей тренировке.

На текущий момент неизвестно, сумеет ли игрок полностью залечить травму. Вероятней всего, вопрос о его участии будет поднять непосредственно перед матчем.

