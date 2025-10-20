Ювентус пролонгировал опытного защитника

Защитник Даниэле Ругани продолжит выступления за туринский Ювентус. Итальянец заключил новый договор с "бьянконери", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Ругани начал девятый сезон в составе Юве. Центрбек также достаточно поездил по арендам (Аякс, Кальяри, Ренн и Эмполи).

В нынешней кампании Ругани провел 3 поединка во всех турнирах. Всего в рядах "Старой синьоры" защитник сыграл 152 матча (11 голов). Итальянский центрбек завоевал 5 Скудетто, а также выиграл 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

Кстати, параллельно Ювентус составил список кандидатов на должность главного тренера.

