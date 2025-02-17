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Футбол

Челси является главным фаворитом на подписание экс-форварда Сити

Лиам Делап, вероятно, покинет Ипсвич летом.
Сегодня, 16:26
Лиам Делап / Getty Images
Лиам Делап / Getty Images

Лондонский Чесли лидирует в гонке за форварда Ипсвича Лиама Делапа, пишет Caught Offside.

Напомним, 22-летний нападающий привлек внимание английских грандов. Известно об интересе со стороны Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.

Однако именно "синие" являются фаворитом на его подписание. В их шорт-листе Делап находится на вершине списка, в клубе считают, что это оптимальный вариант, не требующийц больших затрат.

В текущем сезоне Делап провел 24 матча в АПЛ, отметившись десятью голами. Трансфермаркт оценивает его в 25 млн евро.

Ранее также суперкомпьюер назвал чемпиона АПЛ-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Лиам Делап

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