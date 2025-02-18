Подозрительные связи: Ла Лига пожаловалась на Барселону из-за сомнительного соглашения с VIP-местами

Высший спортивный совет получил жалобу Ла Лиги на договор продажи VIP-мест на Камп Ноу. Функционеры заподозрили конфликт интересов при заключении соглашения, сообщает El Confidencial.

В начале года каталонцы отрапортовали о продаже двух пакетов на 475 мест. Покупателями стали неназванные ближневосточные инвесторы. Однако впоследствии выяснилось, что одним из них была компания Emirates New Era Visionary Group.

Эмиратская группа заплатила ориентировочно 28 млн евро. Правда, компания связана с Барсом партнерством. Она входит в список поставщиков услуг для клуба, создавая для него телекоммуникационный продукт. Эти обстоятельства делают сделку подозрительной.

К слову, нападающий Ямал провел юбилейный матч на взрослом уровне.

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