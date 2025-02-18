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Футбол

Подозрительные связи: Ла Лига пожаловалась на Барселону из-за сомнительного соглашения с VIP-местами

Жоану Лапорте и компании придется подтвердить незаангажированность покупателей.
Сегодня, 09:14
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Высший спортивный совет получил жалобу Ла Лиги на договор продажи VIP-мест на Камп Ноу. Функционеры заподозрили конфликт интересов при заключении соглашения, сообщает El Confidencial.

В начале года каталонцы отрапортовали о продаже двух пакетов на 475 мест. Покупателями стали неназванные ближневосточные инвесторы. Однако впоследствии выяснилось, что одним из них была компания Emirates New Era Visionary Group.

Эмиратская группа заплатила ориентировочно 28 млн евро. Правда, компания связана с Барсом партнерством. Она входит в список поставщиков услуг для клуба, создавая для него телекоммуникационный продукт. Эти обстоятельства делают сделку подозрительной.

К слову, нападающий Ямал провел юбилейный матч на взрослом уровне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Камп Ноу

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