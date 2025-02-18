Вест Хэм заинтересован в подписании Судакова - определена цена
Украинец может покинуть Шахтер летом.
Полузащитник Георгий Судаков может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает GiveMeSport, услугами 22-летнего заинтересовался Вест Хэм.
Английский клуб контактировал и запрашивал информацию о Судакове.
Украинец также входил в сферу интересов Наполи и Порту.
Отмечается, что Шахтер будет требовать за трансфер Георгия 65 млн евро.
В текущем сезоне Судаков провел 25 матчей за клуб, В которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.
Напомним, что чемпион мира раскритиковал Довбика.
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