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Футбол

Вест Хэм заинтересован в подписании Судакова - определена цена

Украинец может покинуть Шахтер летом.
Сегодня, 13:35
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Георгий Судаков может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает GiveMeSport, услугами 22-летнего заинтересовался Вест Хэм.

Английский клуб контактировал и запрашивал информацию о Судакове.

Украинец также входил в сферу интересов Наполи и Порту.

Отмечается, что Шахтер будет требовать за трансфер Георгия 65 млн евро.

В текущем сезоне Судаков провел 25 матчей за клуб, В которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, что чемпион мира раскритиковал Довбика.

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