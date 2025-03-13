Фиорентина - Панатинаикос: обзор матча и результат поединка 13.03.2025

"Фиалки" отыграли отставание с первого поединка к середине первой половины. Сначала Мандрагора с отскока отправил мяч прямо в дальний угол. А затем Гудмундссон попал в ближний с острого угла после прорыва Раньери.

Во втором тайме Фиорентина забила в третий раз. Это Кин убрал защитника в чужой штрафной и пробил под опорную ногу голкиперу. ПАО возобновил надежды на положительный результат под занавес встречи, когда Йоаннидис реализовал одиннадцатиметровый.

Впрочем, на большее афиняне не замахнулись. Далее следуют "фиалки". Соперником Фиорентины в четвертьфинале будет словенский Целье.

Статистика матча Фиорентина – Панатинаикос 1/8 финала Лиги конференций

Фиорентина – Панатинаикос – 3:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Кин, 75 – Йоаннидис, 81 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 1.66

Владение мячом: 50 % - 50 %

Удары: 16 - 17

Удары в створ: 9 - 2

Угловые: 5 - 5

Фолы: 26 - 19

Фиорентина: де Хеа – Понграчич, Комуццо, Раньери (Дзаньоло, 79) – Додо (Морено, 90+4), Мандрагора (Адли, 79), Катальди (Фолоруншо, 60), Фаджоли, Госенс – Кин, Гудмундссон (Бельтран, 60)

Панатинаикос: Дронговски – Ваяннидис, Арао (Гнезда Черин, 87), Сверрир Ингасон, Младенович – Унахи, Сиопис, Максимович, Джуричич (Иоаннидис, 57), Тете Кардосо (Пельистри, 87), Свидерски (Йеремеефф, 75)

Предупреждения: Комуццо, Понграчич, Кин, Дзаньоло – Младенович, Свидерски, Вагианнидис

Удаление: Младенович (П, вторая желтая карточка)

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