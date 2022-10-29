АЗ - Днепр-1: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги конференций

Команды встретятся в поединке Лиги конференций-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 3 ноября, состоится матч шестого тура группового раунда Лиги конференций, в котором Днепр-1 может облегчить себе будущий еврокубковый путь.

В последней игре группы Е команда Александра Кучера поспорит с нидерландским АЗ за право стать лучшей командой своего квартета и выйти напрямую в 1/8 финала турнира.

Поединок пройдет в Алкмаре (Нидерланды) на стадионе АФАС. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча АЗ - Днепр-1

На ISPORT будет доступна онлайн трансляция поединка. Трансляция матча АЗ - Днепр-1 будет доступна в этой новости 3 ноября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч групповой стадии Лиги конференций между АЗ и Днепром-1 покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Первый тур группового этапа Лиги конференций оба клуба начали очной встречей в Словакии, где Днепр-1 проводит домашние матчи еврокубков. К сожалению, в тот день украинцы не показали свой лучший футбол, минимально уступив своему оппоненту (0:1).

После этого нидерландцы сумели одержать еще три победы: дважды обыграли в противостоянии Вадуц (4:1, 2:1), а также вырвали тяжелую победу над Аполлоном (3:2). Там же затесалось вполне неожиданное поражение от киприотов (0:1). Но это не помешало АЗ к шестому туру занимать первое место группы Е.

Начав групповую стадию с поражения, днепряне начали реабилитацию с уверенной выездной победы над Аполлоном, который был обыгран и в ответном поединке (3:1, 1:0). Между этими играми прошли встречи с Вадуцом из Лихтенштейна, который однажды сумел отобрать очки у подопечных Александра Кучера (2:2, 2:1).

Подходя к решающей игре, Днепр-1 уступает своему будущему оппоненту два очка, которые как раз были отобраны Вадуцом. Чтобы занять первое место, украинская команда обязана побеждать с любым счетом. АЗ в свою очередь вполне устроит и ничья, которая обеспечит ему 1/8 финала турнира.