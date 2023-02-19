Днепр-1 - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция ответного стыкового матча Лиги конференций

Команды встретятся в поединке плей-офф Лиги конференций-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 23 февраля, Днепр-1 и АЕК Ларнака встретятся в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций-2022/23.

Кипрская команда перед повторным поединком будет иметь минимальное преимущество, сумев неделю назад одолеть украинский коллектив в первой домашней встрече со счетом 1:0. Единственный результативный удар под конец матча после подачи со штрафного на свой счет записал Анхель Гарсия.

Днепр-1 из-за войны с российскими захватчиками не может проводить еврокубковые матчи на территории Украины и примет АЕК в Словакии.

Ответный стыковой матч Лиги конференций будет сыгран в городе Кошице на Кошицкой футбольной арене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала турнира.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - АЕК Ларнака

Онлайн-трансляция будет доступна 23 февраля в 19:45 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 23 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги конференций в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Для Днепра-1 и АЕКа предстоящий матч станет уже четвертой очной встречей в нынешнем сезоне. Кроме упомянутого первого стыкового поединка в Лиге конференций, команды в августе 2022 года противостояли друг другу в решающем раунде квалификации Лиги Европы. Тогда киприоты одержали две победы со счетом 2:1 и 3:0 и прошли в группу ЛЕ, а украинский клуб отправился в групповой этап ЛК.

В своем дебютном еврокубковом сезоне Днепр-1 сумел выйти из группы Лиги конференций со второго места. Украинская команда уступила первую позицию в квартете нидерландскому АЗ (0:1, 1:2) и обогнала кипрский Аполлон (3:1, 1:0) и лихтенштейнский Вадуц (2:2, 2:1).

АЕК оказался в стыках Лиги конференций после третьего места в группе Лиги Европы. Команда из Ларнаки пропустила вперед турецкий Фенербахче (0:2, 1:2) и французский Ренн (1:2, 1:1) и сумела обойти еще один украинский клуб - киевское Динамо (1:0, 3:3).