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Фиорентина выиграла второй матч у Базеля и пробилась в финал ЛК

"Фиалки" показали всю свою страсть.
Сегодня, 00:46
Базель - Фиорентина / Getty Images
Базель - Фиорентина / Getty Images

В четверг, 18 мая, прошел ответный матч полуфинала Лиги конференций между Базелем и Фиорентиной.

Фиорентина была намерена отквитаться за прошлый матч, закончившийся победой швейцарской команды, но в первые полчаса матча никто из соперников не мог создать реальную угрозу. Лишь на 31-й минуте "фиалки" получили шанс открыть счет, но Гонаслес не попал из убойной позиции.

Источник: Getty Images

Зато уже через нескольк минут испанец исправился и открыл счет. Однако одного гола было мало, так что итальянцы продолжили давить. Однако во втором тайме Базель сравнял счет, однако долго радоваться им не пришлось. На 72-й минуте Гонсалес записал на свой счет дубль и перевел игру в овертаймы.

Источник: Getty Images

На 115-й минуте произошел неприятный инцидент, кому-то на трибунах стало плохо и понадобилась помощь медиков. Матч был остановлен на несколько минут, немного отдохнув команды продолжили борьбу на поле. И в самой концовке матча Фиорентина все-таки вырвала победу, не дав противнику попытать счастья в серии пенальти.

Источник: Getty Images

Статистика матча Базель - Фиорентина 1/2 финала Лиги конференций

Базель - Фиорентина 1:3
Голы: Амдуни, 55 - Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 9 -  25
Удары в створ: 3 - 11
Фолы: 16 - 24
Ожидаемые голы (xG): 0.50 - 3.02

Базель: Хитц - Ланг, Адамс, Пельмар - Калафьори, Джака (Фрай, 88), Бургер (Малес, 105), Ндойе - Диуф, Огюстен (Зекири, 81), Амдуни.

Фиорентина: Терраччано - Додо, Игор Жулио (Раньери, 55), Миленкович, Бираги - Бонавентура (Барак, 105), Амрабат, Кастровилли (Мандрагора, 120+2) - Брекало (Иконе, 46), Гонсалес, Артур (Йович, 90).

Предупреждения: Бюргер, 89 - Игор, 35, Раньери,, 59, Гонсалес, 90, Иконе, 96, Бонавентура, 104, Барак, 120+9

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