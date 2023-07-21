В Лиге конференций забили послематчевый пенальти, пока соперник радовался победе

А заодно и установили рекорд по количеству реализованных одиннадцатиметровых.

В четверг, 20 июля, состоялся ответный поедник первого отборочного раунда Лиги конферений между мальтийской Гзирой и североирландским Глентораном.

В первом поединке команды разошлись миром 2:2, а в ответной встрече вновь не смогли выявить сильнейшего в основное время 1:1.

В экстра-таймах зрители так и не дождались голов, потому команды начали послематчевую серию пенальти, которая вошла в историю еврокубков.

Серия завершилась со счетом 13:14 в пользу мальтийцев, что стало рекордом еврокубков по количеству забитых пенальти. Ранее этот рекорд принадлежал матчу Вильярреал - Манчестер Юнайтед, где команды реализовали 21 удар.

Даже курьезный случай не помог североирландцам пройти дальше. 24-й удар пробивал Джей Донелли, кипер Гзиры справился с ударом и уже праздновал победу с командой, но мяч все же закатился в ворота, и судья засчитал гол.

Однако позднее вратарь Гзиры Дэвид Кассар все же протащил свою команду в следующий круг. Мальтийскому клубу предстоит матч против люксембургского Дюделанжа.

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