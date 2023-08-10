Арис - Динамо 1:0: обзор матча и результат игры 10.08.2023

В четверг, 10 августа, в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис состоялся первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретились Арис и киевское Динамо.

"Бело-синие" не смогли добыть приемлемый результат перед ответным матчем, уступив с минимальным счетом.

Команда Мирчи Луческу подхватила эстафету у Днепра-1 в плане качества игры и результата встречи.

Несмотря на статус, именно греки владели инициативой, создав множество опасных моментов (привет обороне киевлян).

Все игроки Динамо должны благодарить Георгия Бущана за то, что счет на табло оказался только 1:0, а не больше. Но даже украинский вратарь оказался бессилен в моменте с голом.

Александр Сирота в собственной штрафной рукой заблокировал удар оппонента, за что главный арбитр назначил пенальти. Бущан хоть и достал мяч, но этого было недостаточно, чтобы отразить удар, посланный Пальмой.

Ближе к концу поединка украинцы могли даже вырвать ничью, но Андрей Ярмоленко своей нерабочей правой ногой пробил прямо во вратаря. Хотя немногим позже "бело-синие" могли снова пропустить - Бущан отбил удар с ближней дистанции.

В итоге Динамо уступило в первом матче Арису и теперь будет готовиться к ответной встрече, которая состоится через неделю 17 августа.

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Статистика матча Арис - Динамо квалификации Лиги конференций

Арис - Динамо 1:0

Гол: Пальма, 69 (пен.).

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 18 - 14

Атаки: 90 - 105

Арис: Хулиан - Монтойя, Фабиано, Одубаджо, Феррари - Джурашек (Рупп, 58), Жуль, Дарида (Павичич, 82) - Моберг (Менендес, 58), Пальма (Матаррита, 76), Морон.

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 81), Шапаренко (Шепелев, 81), Буяльский - Ярмоленко, Бенито, Кабаев (Волошин, 81).

Предупреждения: Жуль, Монтойя, Фабиано, Менендес, Феррари - Тымчик, Шапаренко.

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