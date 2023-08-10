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Славия - Днепр-1 3:0 видео голов и лучших моментов матча 10.08.2023 квалификации Лиги Европы

Украинская команда ничего не смогла противопоставить своему оппоненту.
Вчера, 22:52
Славия - Днепр-1 / СК Днепр-1
Славия - Днепр-1 / СК Днепр-1

В четверг, 10 августа, в Праге состоялся матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между Славией и Днепром-1.

В первом тайме хозяева поля организовали преимущество в два гола благодаря дублю Шранца. На 59-й минуте Славия осталась в меньшинстве из-за грубого фола Огбу.

Но это не помешало чешскому клубу довести счет до разгромного - постарался Валлем.

Вашему вниманию видео всех голов матча Славия - Днепр-1 в матче квалификации Лиги Европы:

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Славия - Днепр-1 3:0
Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 11 - 2
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 8 - 10
Атаки: 92 - 78

Славия: Коларж - Масопуст, Огбу, Голеш, Провод - Зафейрис (Юрасек, 90), Дорли, Шранц, Лингр (Шевчик, 79), Юречка (Валлем, 79) - ван Бюрен (Хытил, 79).

Днепр-1: Кинарейкин - Адамюк, Сваток (Пасич, 46), Сарапий, Кравец - Бабенко (Пихаленок, 61), Бланко, Гуцуляк, Рубчинский (Билл, 80), Третьяков (Леднев, 11) - Филлипов (Кивинда, 80).

Предупреждения: Масапуст - Сваток, Бабенко, Леднев, Рубчинский, Кравец.

Удаление: Огбу (прямая красная).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1 Славия Прага

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