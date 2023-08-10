Славия - Днепр-1 3:0: обзор матча и результат игры 10.08.2023

Команда Александра Кучера умудрилась при численном преимуществе играть хуже соперника и даже пропустить.

В четверг, 10 августа, в Праге на Фортуна Арене состоялся первый матч противостояния третьего отборочного раунда Лиги Европы, в котором сошлись местная Славия и Днепр-1.

К сожалению, украинский коллектив ничего не сумел поделать со своим чешским оппонентов, уступив с разгромным счетом 0:3.

Нельзя сказать, что днепрянам как-то не повезло или их засудили. Просто команда была не готова к этой игре.

Уже на пятой минуте хозяева поля вышли вперед: Масопуст с правого фланга прострелил в штрафную, а Шранц ударом в касание отправил мяч мимо Якова Кинарейкина.

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У Днепра-1 не получалось абсолютно ничего. Команда даже не могла нанести удар в сторону ворот Славии, которая под конец тайма удвоила преимущество.

После подачи с углового ван Бюрен головой отправил мяч на дальнюю штангу, где все тот же Шранц, набегая, расстрелял Кинарейкина.

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На старте второй половины у команды Александра Кучера появился прекрасный шанс вернуться в игру.

В центре поля Огбу решил высоко поднятой ногой обработать мяч, но он не принял во внимание то, что перед ним был Алексей Гуцуляк, который и попал под удар - судья показал центрбеку Славии прямую красную карточку.

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Но это вообще никак не помогло украинской команде. Нельзя говорить о том, чтобы даже вырвать ничью, если ты наносишь первый удар по воротам только на 85-й минуте, а первый удар в створ - на 90+1-й.

В то же самое время пражский коллектив играл так, словно и не было никакого удаления. А потому третий гол в исполнении Валлема не стал чем-то удивительным.

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В итоге Славия даже в меньшинстве разгромила Днепр-1, который практически потерял все шансы встретиться с луганской Зарей в следующем раунде квалификации Лиги Европы.

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Статистика матча Славия - Днепр-1 квалификации Лиги Европы

Славия - Днепр-1 3:0

Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 11 - 2

Удары в створ: 7 - 1

Фолы: 8 - 10

Атаки: 92 - 78

Славия: Коларж - Масопуст, Огбу, Голеш, Провод - Зафейрис (Юрасек, 90), Дорли, Шранц, Лингр (Шевчик, 79), Юречка (Валлем, 79) - ван Бюрен (Хытил, 79).

Днепр-1: Кинарейкин - Адамюк, Сваток (Пасич, 46), Сарапий, Кравец - Бабенко (Пихаленок, 61), Бланко, Гуцуляк, Рубчинский (Билл, 80), Третьяков (Леднев, 11) - Филлипов (Кивинда, 80).

Предупреждения: Масапуст - Сваток, Бабенко, Леднев, Рубчинский, Кравец.

Удаление: Огбу (прямая красная).

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