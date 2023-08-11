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Арис - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча 10.08.2023 квалификации Лиги конференций

Команда Мирчи Луческу провалила старт отбора в новом для нее турнире.
Сегодня, 00:15
Арис - Динамо / ФК Динамо Киев
Арис - Динамо / ФК Динамо Киев

В четверг, 10 августа, в Салониках (Греция) киевское Динамо дебютировало в Лиге конференций, проведя матч третьего отборочного раунда с Арисом.

Украинский клуб не сумел порадовать своих болельщиков ни изящной игрой, ни положительным результатом.

За 20 минут до конца встречи хозяева поля заработали пенальти за игру рукой в исполнении Александра Сироты. Наказание исполнил Пальма, чей  удар практически потащил Георгий Бущан.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Арис - Динамо в квалификации Лиги конференций:

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Арис - Динамо 1:0
Гол: Пальма, 69 (пен.).

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 10 - 5
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 18 - 14
Атаки: 90 - 105

Арис: Хулиан - Монтойя, Фабиано, Одубаджо, Феррари - Джурашек (Рупп, 58), Жуль, Дарида (Павичич, 82) - Моберг (Менендес, 58), Пальма (Матаррита, 76), Морон.

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 81), Шапаренко (Шепелев, 81), Буяльский - Ярмоленко, Бенито, Кабаев (Волошин, 81).

Предупреждения: Жуль, Монтойя, Фабиано, Менендес, Феррари - Тымчик, Шапаренко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Арис

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Арис - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча квалификации Лиги конференций
Арис - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча квалификации Лиги конференций

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