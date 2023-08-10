iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Торино: Мы никогда не вели переговоры по Малиновскому

По словам Урбано Каиро, его команда и не планировала подписывать украинца.
Вчера, 23:57
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Новости о трансфере Руслана Малиновского появляются в зарубежных СМИ с завидной периодичностью.

Ранее сообщалось, что на 30-летнего хавбека Марселя претендуют Торино и Бешикташ, которые уже ведут с провансальцами переговоры о переходе украинца.

Однако президент итальянского коллектива Урбано Каиро заявил, что на самом деле его клуб никогда не интересовался Малиновским.

"Не знаю, как появились слухи о Руслане Малиновском. Я могу гарантировать, что его нет в нашем списке (трансферных целей), и мы никогда не вели переговоры с Марселем о его подписании", - цитирует президента Торино Фабрицио Романо.

Напомним, что недавно появилась информация, что переход Руслана Малиновского в Торино может не состояться из-за проблем в переговорах между сторонами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель торино Руслан Малиновский

Статьи по теме

Переход Малиновского в Торино оказался под угрозой срыва Переход Малиновского в Торино оказался под угрозой срыва
Малиновский не готов переходить в Бешикташ Малиновский не готов переходить в Бешикташ
Хорнер: Не только Перес и Риккардо претендуют на место в Ред Булл в 2025 году Хорнер: Не только Перес и Риккардо претендуют на место в Ред Булл в 2025 году
Фанаты Ариса вывесили оскорбительный баннер в адрес Азова на матче с Динамо Фанаты Ариса вывесили оскорбительный баннер в адрес Азова на матче с Динамо
Помочь журналистам

Видео

Арис - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча квалификации Лиги конференций
Арис - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча квалификации Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 100:58
Хорнер: Не только Перес и Риккардо претендуют на место в Ред Булл в 2025 году
Лига конференций00:55
Фанаты Ариса вывесили оскорбительный баннер в адрес Азова на матче с Динамо
Лига Европы00:32
Кучер - о матче со Славией: Очень неприятный результат - ребята испугались
Лига конференций00:15
Арис - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча квалификации Лиги конференций
Европа00:10
"Крепись": Жена Лунина поддержала Куртуа после тяжелой травмы
Лига Европы00:05
Лига Европы-2023/24: Днепр-1 без шансов уступил Славии, Коваль с Шерифом уничтожили белорусов
Вчера, 23:57
Европа23:57
Президент Торино: Мы никогда не вели переговоры по Малиновскому
Лига конференций23:44
Лига конференций-2023/24: Динамо опозорилось в Греции, Бешикташ одолел Нефтчи
Лига конференций23:28
Яремчук забил за Брюгге впервые с октября прошлого года
Лига конференций23:22
Рука Сироты позволила Арису победить Динамо в первом матче квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK