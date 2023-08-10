Президент Торино: Мы никогда не вели переговоры по Малиновскому

По словам Урбано Каиро, его команда и не планировала подписывать украинца.

Новости о трансфере Руслана Малиновского появляются в зарубежных СМИ с завидной периодичностью.

Ранее сообщалось, что на 30-летнего хавбека Марселя претендуют Торино и Бешикташ, которые уже ведут с провансальцами переговоры о переходе украинца.

Однако президент итальянского коллектива Урбано Каиро заявил, что на самом деле его клуб никогда не интересовался Малиновским.

"Не знаю, как появились слухи о Руслане Малиновском. Я могу гарантировать, что его нет в нашем списке (трансферных целей), и мы никогда не вели переговоры с Марселем о его подписании", - цитирует президента Торино Фабрицио Романо.

Напомним, что недавно появилась информация, что переход Руслана Малиновского в Торино может не состояться из-за проблем в переговорах между сторонами.

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