Переход Малиновского в Торино оказался под угрозой срыва

Итальянский клуб не может согласовать с Марселем условия трансфера украинского хавбека.

Переход украинского полузащитника Руслана Малиновского из Марселя в Торино может не состояться.

Как утверждает Foot Mercato, итальянский клуб пока не может договориться с провансальцами по поводу суммы возможного выкупа 30-летнего футболиста. Сейчас расхождение сторон составляет один-два миллиона евро.

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На данный момент "быки" готовы заплатить один миллион за годичную аренду Малиновского и предлагают опцию выкупа в размере девяти миллионов. В то же время Марсель рассчитывает получить в будущем в качестве компенсации за своего игрока 10-11 миллионов евро.

При этом Торино получил согласие на переход от самого украинского хавбека.

Переговоры между клубами продолжатся на этой неделе.

Напомним, что на Малиновского также претендует Бешикташ, но украинец не хочет переходить в турецкий клуб.

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