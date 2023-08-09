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Хавбек сборной Украины намекнул на скорую смену клуба

Малиновский второй раз за год сменит прописку.
Сегодня, 14:31
Руслан Малиновский / ligue1.com
Руслан Малиновский / ligue1.com

Игрок французского Марселя РУслан Малиновский, похоже, все же сменит клубную прописку.

Напомним, что на хавбека претендуют итальянский Торино и турецкий Бешикташ.

Сам же Руслан опубликовал в своем Твиттере фотографию с тренировки, а пост дополнил эмодзи песочных часов.

Похоже, что куда бы не перешел украинец, сделка состоится уже совсем скоро.

Ранее также сообщалось, что Анатолий Трубин вряд ли займет место первого номера в Бенфике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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