Хавбек сборной Украины намекнул на скорую смену клуба

Малиновский второй раз за год сменит прописку.

Игрок французского Марселя РУслан Малиновский, похоже, все же сменит клубную прописку.

Напомним, что на хавбека претендуют итальянский Торино и турецкий Бешикташ.

Сам же Руслан опубликовал в своем Твиттере фотографию с тренировки, а пост дополнил эмодзи песочных часов.

Похоже, что куда бы не перешел украинец, сделка состоится уже совсем скоро.

Ранее также сообщалось, что Анатолий Трубин вряд ли займет место первого номера в Бенфике.

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