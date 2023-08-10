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Малиновский не готов переходить в Бешикташ

Приоритетом для Руслана является чемпионат Италии или Англии.
Сегодня, 09:34
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Будущее украинского полузащитника Руслана Малиновского остается неопределенным.

Как сообщает Фабрицио Романо, Бешикташ добивается заключения сделки, предлагая украицну выгодные условия, но Руслан не готов их принимать.

Приоритетом футболиста остаются чемпионаты Италии и Англии. Торино готов всерьез побороться за украинского хавбека и вернуть его в Серию А.

Отметим, что Малиновский не входит в планы нынешнего наставника Марселя Марселино Гарсии Тораля. Вчера, 9 августа, провансальцы без украинца в составе уступили Панатинаикосу в рамках квалификации ЛЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торино бешикташ Руслан Малиновский

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