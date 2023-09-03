Соперники Зари по Лиге конференций: две разные победы и одно поражение

В воскресенье, 3 сентября, состоялись матчи всех трех соперников луганской Зари по групповому этапу Лиги конференций.

Первыми на футбольное поле вышли игроки бельгийского Гента. Они в домашней встрече с Брюгге одержали непростую победу со счетом 2:1. А конец матча они и вовсе доигрывали в меньшинстве.

Гент - Брюгге 2:1

Голы: Хон Хен-Сок, 24, 48 - Ванакен, 42.

Удаление: Фадига (вторая желтая).

Читай также: Первая неудача: Малиновский не сумел помочь Дженоа избежать поражения от Торино

Затем в Исландии состоялся поединок Брейдаблика и Хапнарфйордура. Хозяева поля были достаточно гостеприимными, чтобы позволить оппоненту забрать победу и три очка.

Брейдаблик - Хапнарфйордур 0:2

Голы: Финнбогасон, 54, Моммо, 90+2.

Поздно вечером Маккаби Тель-Авив сыграл на выезде с Хапоэлем из Хадеры. Будущий соперник "черно-белых" добыл уверенную победу, разгромив своего оппонента со счетом 3:0.

Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3

Голы: Битон, 12, Каниховски, 61, Захави, 74.

Примечательно, что сама Заря в эти выходные не играла - матч луганского коллектива с киевским Динамо был перенесен не неопределенный срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!