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Соперники Зари по Лиге конференций: две разные победы и одно поражение

Будущие оппоненты луганского клуба провели матчи своих чемпионатов.
Вчера, 23:40
Гент - Брюгге / Getty Images
Гент - Брюгге / Getty Images

В воскресенье, 3 сентября, состоялись матчи всех трех соперников луганской Зари по групповому этапу Лиги конференций.

Первыми на футбольное поле вышли игроки бельгийского Гента. Они в домашней встрече с Брюгге одержали непростую победу со счетом 2:1. А конец матча они и вовсе доигрывали в меньшинстве.

Гент - Брюгге 2:1
Голы: Хон Хен-Сок, 24, 48 - Ванакен, 42.

Удаление: Фадига (вторая желтая).

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Затем в Исландии состоялся поединок Брейдаблика и Хапнарфйордура. Хозяева поля были достаточно гостеприимными, чтобы позволить оппоненту забрать победу и три очка.

Брейдаблик - Хапнарфйордур 0:2
Голы: Финнбогасон, 54, Моммо, 90+2.

Поздно вечером Маккаби Тель-Авив сыграл на выезде с Хапоэлем из Хадеры. Будущий соперник "черно-белых" добыл уверенную победу, разгромив своего оппонента со счетом 3:0.

Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3
Голы: Битон, 12, Каниховски, 61, Захави, 74.

Примечательно, что сама Заря в эти выходные не играла - матч луганского коллектива с киевским Динамо был перенесен не неопределенный срок.

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