Торино - Дженоа 1:0: обзор матча и результат игры 03.09.2023

В воскресенье, 3 сентября, в Турине на Стадио Олимпико прошел матч третьего тура итальянской Серии А, в котором Торино сыграл с Дженоа.

В стартовом составе "грифонов" вновь вышел Руслан Малиновский. И, как неделей ранее, украинец не отметился ничем, кроме желтой карточки и не самой лучшей игрой.

Стоит отметить, что и сам по себе матч получился далеко не самым увлекательным: команды создавали мало моментов, а удары далеко не всегда тревожили вратарей.

Но гол болельщики все же увидели, хоть он и состоялся в уже добавленное ко второму тайму время - Неманья Радонич получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную и с острого угла нанес мощный удар под перекладину.

Торино одержал первую победу в сезоне, что позволило "быкам" подняться на одиннадцатое место таблицы. А Руслан Малиновский после победы над Лацио неделей ранее потерпел в составе Дженоа первое поражение.

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Статистика матча Торино - Дженоа третьего тура Серии А

Торино - Дженоа 1:0

Гол: Радонич, 90+4.

Ожидаемые голы (xG): 0.46 - 0.08

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 10 - 7

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 13 - 7

Торино: Милинкович-Савич - Схурс, Буонджорно, Родригес - Белланова (Лазаро, 82), Тамез (Сек, 64), Риччи, Линетти (Илич, 75), Войвода - Влашич (Радонич, 64), Сапата (Пеллегри, 64).

Дженоа: Мартинес - Сабелли (Кариколь, 87), Бани, Дрегушин, Васкес - Стротман (Торсбю, 58), Бадель (Гефти, 87), Френдруп - Малиновский (Кутлу, 58), Ретеги (Экубан, 75), Гудмундссон.

Предупреждения: Сек, Пеллегри - Бадель, Малиновский, Стротман, Торсбю, Бани.

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