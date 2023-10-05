Брейдаблик - Заря: прогноз на матч 04.10.2023 Лиги конференций
В четверг, 5 октября, бронзовый призер чемпионата Украины проведет свой второй матч в еврокубковом сезоне-2023/24.
Соперником украинской команды в гостевом поединке второго тура группового раунда Лиги конференций станет Брейдаблик (Исландия).
Гостевая команда считается фаворитом будущего противостояния, хоть и хозяев неплохие шансы.
Матч будет сыгран на арене Копавогсвьоллур в Коупавогур. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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Коэффициент и ставки на матч Лиги конференций Брейдаблик - Заря
Аналитики и эксперты считают украинскую команду фаворитами противостояния.
Прогноз букмекеров на матч Брейдаблик - Заря:
- победа Брейдаблика - 2,92
- ничья - 3,75
- победа Зари - 2,39
Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,53. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,61.
Статистика противостояния Брейдаблик - Заря
В своей истории Брейдаблик и Заря никогда не встречались.
Напомним, в группе В вместе с Зарей и Брейдабликом также Гент и Маккаби Тель-Авив. В первом туре луганский клуб сыграл вничью с бельгийцами, а исландцы проиграли израильтянам.
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