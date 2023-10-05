Брейдаблик - Заря: прогноз на матч 04.10.2023 Лиги конференций

Команды встретятся на групповом этапе Лиги конференций. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 5 октября, бронзовый призер чемпионата Украины проведет свой второй матч в еврокубковом сезоне-2023/24.

Соперником украинской команды в гостевом поединке второго тура группового раунда Лиги конференций станет Брейдаблик (Исландия).

Гостевая команда считается фаворитом будущего противостояния, хоть и хозяев неплохие шансы.

Матч будет сыгран на арене Копавогсвьоллур в Коупавогур. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Лиги конференций Брейдаблик - Заря

Аналитики и эксперты считают украинскую команду фаворитами противостояния.

Прогноз букмекеров на матч Брейдаблик - Заря:

победа Брейдаблика - 2,92

- 2,92 ничья - 3,75

- 3,75 победа Зари - 2,39

Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,53. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,61.

Статистика противостояния Брейдаблик - Заря

В своей истории Брейдаблик и Заря никогда не встречались.

Напомним, в группе В вместе с Зарей и Брейдабликом также Гент и Маккаби Тель-Авив. В первом туре луганский клуб сыграл вничью с бельгийцами, а исландцы проиграли израильтянам.

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