Позор дня: УЕФА опубликовал результаты Лиги конференций с эмблемой российского клуба вместо Зари

Позже пост был удален.

УЕФА отметилась позорным образом в своих соцсетях.

После завершения первой половины матчей игрового дня в Twitter-аккаунте Лиги конференций появилась картинка с результатами игр, однако, на ней была допущена невероятно глупая ошибка.

Вместо эмблемы луганской Зари, которая играла с Генком на фото изобразили эмблему клуба из страны-террориста московского цска.

Через полчаса после публикации пост был удален, а эмблема была заменена на правильную.

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